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Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Новости Украины: Адвокат беглого президента Виктора Януковича сообщил, что Леонид Кравчук согласился дать показания в суде.
Адвокат экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, заявляет, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился прийти в суд и дать показания.
Об этом Виталий Сердюк сказал во вторник на заседании Оболонского райсуда Киева, сообщает корреспондент.
"Первый президент Украины Леонид Кравчук во время встречи в пятницу дал свое согласие прийти в суд и дать показания по известным ему обстоятельствам 2014 года, в частности в феврале. Просим предоставить повестку для обеспечения допроса Кравчука в данном заседании", - сказал Сердюк.
По словам адвоката, Кравчук владеет информацией о наличии "плана уничтожения Януковича" в соответствии с "планом Чаушеску".
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