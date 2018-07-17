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Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича

Леонид Кравчук
11:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокат беглого президента Виктора Януковича сообщил, что Леонид Кравчук согласился дать показания в суде.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, заявляет, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился прийти в суд и дать показания.

Об этом Виталий Сердюк сказал во вторник на заседании Оболонского райсуда Киева, сообщает корреспондент.

"Первый президент Украины Леонид Кравчук во время встречи в пятницу дал свое согласие прийти в суд и дать показания по известным ему обстоятельствам 2014 года, в частности в феврале. Просим предоставить повестку для обеспечения допроса Кравчука в данном заседании", - сказал Сердюк.

По словам адвоката, Кравчук владеет информацией о наличии "плана уничтожения Януковича" в соответствии с "планом Чаушеску".

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Новости Украины, Виктор Янукович, Дело Януковича, Леонид Кравчук, Украина.
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