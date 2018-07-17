Умалчивание вопроса Украины на встрече Трампа и Путина недопустимо

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава МИД Германии Гайко Маас поддержал дальнейшее дипломатическое сближение США и России.

Об этом он заявил изданием медиа группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Die Zeit.

"Мы не можем допустить молчания между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и его сокращением", - считает глава немецкой дипломатии.

По его словам, Трамп и Путин попытались в Хельсинки начать новую страницу в крайне напряженных отношениях между обоими государствами. Маас считает, что последующие месяцы продемонстрируют, насколько полезной оказалась встреча в финской столице.

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла первое двусторонняя встреча между президентами Трампом и Путиным. Сначала лидеры провели болем чем двухчасовую встречу тет-а-тет, а затем продолжили переговоры в расширенном формате.