Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Газовые переговоры: вице-президент ЕК встретился с Климкиным и Новаком
Новости: Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Активисты ворвались в здание НАБУ в Киеве
Новости: "Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
"Давай, давай": Вида может переехать в Испанию за 35 млн евро
Новости: Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
Утерянный сценарий Стенли Кубрика нашли в Великобритании через 60 лет
X

Умалчивание вопроса Украины на встрече Трампа и Путина недопустимо

Хайко Маас
14:04 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Глава МИД Германии считает, что вопросы Украины и Сирии не могут быть проигнорированы на подобных встречах.

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки глава МИД Германии Гайко Маас поддержал дальнейшее дипломатическое сближение США и России.

Об этом он заявил изданием медиа группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Die Zeit.

"Мы не можем допустить молчания между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и его сокращением", - считает глава немецкой дипломатии.

По его словам, Трамп и Путин попытались в Хельсинки начать новую страницу в крайне напряженных отношениях между обоими государствами. Маас считает, что последующие месяцы продемонстрируют, насколько полезной оказалась встреча в финской столице.

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла первое двусторонняя встреча между президентами Трампом и Путиным. Сначала лидеры провели болем чем двухчасовую встречу тет-а-тет, а затем продолжили переговоры в расширенном формате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Встреча Трампа и Путина, Гайко Маас, Германия, РФ, США, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко приказал дипломатам подготовить новую резолюцию для ГА ООН по Крыму Порошенко убежден, что Трамп не сдал Крым Путину Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море

Последние новости

10 книг, которые долго не отпускают Назван лучший игрок ЧМ-2018 по статистическим данным Боевик на Донбассе пытался сдаться ВСУ, но был своими убит в спину
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым
04 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
05 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
Новости сегодня
14:56 Джастин Бибер сведет тату, посвященное Селене Гомес
14:43 Как похищали маму Тайсона (Видео)
14:40 Декоммунизация в Донецкой области в самом разгаре
14:38 Новая песня Макса Барских "Полураздета" стала саундтреком к украинской комедии (Видео)
14:38 Потрясающие африканские закаты от знаменитого фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе
Сегодня годовщина катастрофы МН17
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Как живет богатая молодежь Украины (Фото)
Добавить комментарий
0