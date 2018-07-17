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Премьер Австралии не доверяет Путину в деле МН17

Малкольм Тернбулл
14:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Премьер Австралии выразил недоверие Владимиру Путину в деле МН17, который был сбит над Донбассом российскими боевиками 4 года назад.

Премьер Австралии Малкольм Тернбулл возьмет на вооружение рекомендацию президента РФ Владимира Путина никому не доверять, которую последний выразил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает австралийский информационный веб-ресурс news.com.

"Сам президент Путин сказал, что никому не следует доверять... Я, конечно, не доверяю президенту Путину, когда он сегодня говорит, что не несет ответственность за то, что четыре года назад был сбит МН17", - заявил премьер-министр Австралии.

Тернбулл также прокомментировал заявление Путина о том, что РФ не вмешивалась в выборы президента США, и поддержку этого заявления со стороны президента Трампа.

"Я считаю, что доказательства, предоставленные американской разведкой, были очень убедительны, однако очевидно, что в Америке существуют разные виденья", - сказал глава австралийского правительства.

Премьер-министр Австралии заявил, что он лично будет работать над недопущением таких случаев в Австралии и над защитой австралийской демократии от иностранного вмешательства.

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Все по теме:

Новости Украины, Австралия, Владимир Путин, Донбасс, Малкольм Тернбулл, МН17, РФ.
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