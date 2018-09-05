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Трубаров: Кабмин назначил конкурс по продаже "Центрэнерго" на конец ноября

Виталий Трубанов
19:04 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Приватизация "Центрэнерго" позволит найти нового эффективного собственника, а в дальнейшем - создаст предпосылки для снижения цены на электроэнергию.

Кабинет министров Украины назначил проведение конкурса по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" на конец ноября текущего года, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

 

"Кабмин утвердил график подготовки к приватизации и проведения конкурса по продаже пакета акций "Центрэнерго". Согласно графику, конкурс по продаже "Центрэнерго" состоится в конце ноября, государство сможет получить средства от продажи еще в декабре 2018 года", - написал он в Facebook.

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По словам В.Трубарова, до проведения конкурса Фонд должен подготовить рекомендации по изменению стартовой цены и условий продажи пакета акций. "Потом их должны утвердить конкурсная комиссия и Кабинет министров, а в середине октября будет объявлено о проведении конкурса и приеме заявок от потенциальных покупателей", - добавил он.

"Появление на "Центрэнерго" эффективного собственника позитивно повлияет на конкуренцию среди производителей электроэнергии, особенно в сегменте тепловой генерации. А высшая внутренняя конкуренция – это более дешевая цена на электроэнергию", - написал он в Facebook.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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Новости Украины, Виталий Трубанов, Кабинет Министров Украины, Украина, Центрэнерго.
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