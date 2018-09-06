Рада может принять закон о размещении войск НАТО

После принятия изменений к Конституции относительно стратегического курса на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности обсудит вопросы внедрения порядка долгосрочного пребывания иностранных войск стран НАТО на территории Украины.

Об этом журналистам сообщил секретарь комитета, народный депутат Иван Винник после заседания комитета в среду.

"После того, как мы примем в целом изменения в Конституцию относительно необратимости курса Украины в НАТО и ЕС, я думаю, безусловно, вместе с голосованием о допуске иностранных войск на очередные учения в 2019 году комитет по нацбезопасности будет обсуждать в том числе вопрос необходимого внедрения долгосрочного порядка относительно пребывания иностранных войск стран НАТО на нашей территории", - объяснил Винник.

По его словам, такие чувствительные вопросы для долгосрочной национальной безопасности, как пребывания иностранных военных контингентов на территории Украины "должны быть предметом исключительно законов, а не специальных переходных норм".

"Это правильный государственнический подход, и когда у нас будет возможность разместить НАТОвские базы с целью защитить Украину и украинских граждан, мы обязательно соответствующий законодательный акт проведем через парламент... Если нам временно для учений надо будет допустить отдельные военные контингенты стран НАТО, мы тоже имеем устоявшийся порядок - соответствующий закон о проведении учений ежегодно вносится в Верховную Раду и проходит профильный комитет, голосуется Верховной Радой", - уточнил народный депутат.

Как сообщалось, сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать президентский законопроект об изменениях в Конституцию относительно стратегического курса на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее решение комитет принял единогласно. В то же время Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны не является профильным относительно этого законопроекта. Основным определен Комитет по вопросам правовой политики и правосудия, который еще не рассматривал этого вопроса.

Президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины(относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) ".

Проект закона определен Президентом как безотлагательный и теперь в графе относительно состояния его прохождения отмечается, что документ "передан на рассмотрение руководству".

Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в Конституцию и отнести к полномочиям Верховной Рады среди прочего определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Кроме того, предлагается прибавить положение, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а также закрепить норму, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

В то же время Президент просит ВР упразднить в Переходных положениях Конституции норму относительно возможности использования имеющихся военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.