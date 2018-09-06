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Тука спрогнозировал, каким будет будущее Донбасса

Георгий Тука
06:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Георгий Тука дал прогноз что будет на оккупированной Донетчине после смерти Захарченко.

После убийства главаря пророссийских боевиков на оккупированной Донетчине начнутся внутренние распри.

При этом народного восстания или объединения с оккупированной Луганщиной не будет, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Какие-то внутренние разборки я допускаю, особенно за распределение финансовых потоков. Относительно вероятного объединения "республик", такие идеи уже были, но идеи идеями, а жизнь вносит свои коррективы. Когда появились соответствующие таможни между "ЛНР" и "ДНР", то это яркий ответ на все призывы к объединению", - подчеркнул Тука.

Чиновник отметил, что такое объединение не выгодно прежде всего России, ведь на оккупированных территориях все будет происходить по тому сценарию, который будет разработан в Москве.

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Новости Украины, Восток Украины, Георгий Тука, ДНР, Донбасс, ЛНР.
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