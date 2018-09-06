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Суд в Херсоне продлил арест Вышинскому

Кирилл Вышинский
16:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Херсонский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Кириллу Вышинскому.

Херсонский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 4 ноября.

"Подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

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6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов: "Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины".

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе К.Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием – самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания К.Вышинского под стражей до 13 сентября.

5 сентрября Херсонский городской суд в сделал перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры Автономной республики Крым на продление меры пресечения в виде содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, удовлетворив ходатайство его защиты о проведении медицинского обследования ввиду ухудшения здоровья К.Вышинского.

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Новости Украины, Арест Вышинского, Кирилл Вышинский, Украина, Херсонский городской суд.
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