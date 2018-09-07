Президент Украины поздравил военных ГУР Минобороны с 26-й годовщиной создания

Президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины с 26-й годовщиной создания, сообщает пресс-служба президента Украины

"История не знает примеров, когда за такие короткие сроки, восстанавливалась армия - Вооруженные Силы Украины и ее составная часть - военная разведка", - сказал Глава государства, обращаясь к присутствующим на торжествах в одном из центров разведки, Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Глава государства подчеркнул, что военная разведка, как составная часть Вооруженных Сил Украины, сейчас проходит очень необходимый этап модернизации для расширения возможностей высшего политического и военного руководства государства для ее противодействия агрессору и для получения качественной, достоверной и срочной информации. "Созданный современный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО", - констатировал он

Президент напомнил, что несколько дней назад в Верховной Раде был зарегистрирован его законопроект об изменениях в Конституцию, который "предполагает полномасштабное членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора" и назвал это "задачей для Президента, задачей для правительства и задачей для парламента".

"И могу сказать, что опережающими шагами в этом направлении движется как Министерство обороны в целом, Служба безопасности, другие силовые подразделения и в частности Главное управление разведки, которое наладило отношения доверия с нашими партнерами. А это значит своевременный и эффективный обмен всем объемом информации", - добавил Президент и выразил благодарность партнерам Украины за доверие и сотрудничество.

"Очень важна эта информация не только для военной разведки, а для того, чтобы мы вовремя и тщательно собрали доказательства для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде", - также отметил Петр Порошенко. "Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности ", - сказал Президент.

Еще одним важным направлением Петр Порошенко назвал своевременное выявление операций спецслужб России и их специальных средств воздействия. "Наша общая задача - сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен состояться в следующем году", - отметил Президент.

Президент еще раз подчеркнул: гарантом государственной независимости являются Вооруженные Силы Украины. "Никакие меморандумы, никакие другие соглашения, не политический класс, а армия. И народ дал надлежащую оценку украинским Вооруженным Силам, поставив наивысшую оценку своего доверия именно украинскому воину - солдату, офицеру, генералу. Несмотря на усилия "пятой колонны", которая пыталась с самого начала войны изнутри подорвать доверие к руководству Вооруженных Сил", - сказал Петр Порошенко, напоминая ситуацию в стране в 2014 году.

Говоря о нынешнем времени, Президент сказал: "Мы выстояли. Но не для парада мы создавали украинскую армию. Создали для того, чтобы эффективно защищать каждый клочок украинской земли. И именно поэтому очень важны те способности и качества, которые военная разведка показала тогда в зоне АТО, и сейчас - во время Операции Объединенных Сил".

Президенту показали новые образцы военной техники и продемонстрировали новые квартиры, которые по заказу Минобороны в короткие сроки построили для военных разведчиков и их семей.

Глава государства по случаю 26-й годовщины создания Военной разведки вручил награды разведчикам, которые отличились в зоне АТО и при Операции Объединенных Сил.