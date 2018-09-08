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Денисова просит Красный Крест выяснить обстоятельства смерти украинцев в тюрьмах ОРЛО

Людмила Денисова
04:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова отметила, что получила информацию от заключенных и их родственников о жестком отношении, отсутствии медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит Международный Комитет Красного Креста выяснить обстоятельства смерти граждан Украины в тюрьмах оккупированной Луганской области.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"За последний месяц произошло ряд смертей в местах несвободы оккупированной Луганской области. Кроме того, я получила информацию от заключенных и их родственников о жестком отношении, отсутствии медицинской помощи и надлежащих условий в пенитенциарных учреждениях. Даже в открытых источниках есть информации о трагических смертях заключенных. Это подтверждают и правозащитные организации, которые сообщают о следах насилия на телах погибших. Заслуживает внимания то, что погибшие лица в прошлом месяце хотели дальнейший срок своего заключения отбывать на подконтрольной Украине территории. Поэтому обратилась в Международный Комитет Красного Креста выяснить обстоятельства смерти граждан Украины", - написала она.

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Все по теме:

Новости Украины, Красный Крест, Людмила Денисова, Новости Украины, ОРЛО, Политзаключенные, Политика, Украина.
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