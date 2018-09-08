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В НАТО прокомментировали намерение Киева внести изменения в Конституцию Украины

НАТО и Украина
04:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: telegraf.com.ua

Новости Украины: Официальный представитель штаб-квартиры НАТО прокомментировал намерения правительства Украины внести изменения в Конституцию страны.

В НАТО твердо поддерживают право Украины свободно избирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Об этом заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО, комментируя внесение Президентом Украины предложения об изменениях в Конституцию о закреплении необратимости европейского и евроатлантического курса государства.

«Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственно будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства», - отметили в Альянсе.

В НАТО также подчеркнули, что Украина возобновила свои евроатлантические устремления, а следовательно, решения Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остаются неизменными.

Президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины(о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен Президентом как неотложный и сейчас в графе о состоянии его прохождения отмечается, что документ "передан на рассмотрение руководству".

Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в Конституцию и отнести в полномочия Верховной Рады среди прочего определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Кроме того, предлагается добавить положение, что Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а также закрепить норму, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

В то же время Президент просит ВР отменить в Переходных положениях Конституции норму о возможности использования имеющихся военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды.

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Новости Украины, Конституция, НАТО, Новости Украины, Петр Порошенко, Политика, Украина.
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