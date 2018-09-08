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Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок

Георгий Тука
12:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Тука сообщил, пойдет ли Петр Порошенко на второй президентский срок.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду президента Украины Петра Порошенко, ошибочно.

Президент Украины Петр Порошенко уже принял решение и будет баллотироваться на второй срок на должности во время выборов, которые пройдут в марте 2019 года.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

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"Будет ли баллотироваться Петр Порошенко в президенты? Да! Насколько мне известно, решение уже принято. Я не знаю, было ли это заявлено официально, но лично у меня сомнений относительно этого нет", – заявил Тука.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду президента Украины Петра Порошенко, ошибочно.

"Я с уважением отношусь к президенту, но никогда не был ни членом команды БПП, ни еще каким-либо образом вовлечен в его деятельность. Моим руководителем является премьер-министр Владимир Гройсман", – подчеркнул заместитель министра.

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Новости Украины, Георгий Тука, Петр Порошенко, Президентские выборы, Президентский срок, Украина.
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2 Комментария
  • Ора 08.09.2018 12:48

    Какой второй срок, его уже сейчас надо гнать сраной метлой вместе с другими жидами

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    • Александр 08.09.2018 13:09

      Как искренно и правдиво сказано.

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