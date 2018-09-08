Тука: Порошенко будет баллотироваться на второй президентский срок

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду президента Украины Петра Порошенко, ошибочно.

Президент Украины Петр Порошенко уже принял решение и будет баллотироваться на второй срок на должности во время выборов, которые пройдут в марте 2019 года.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ZIK.

"Будет ли баллотироваться Петр Порошенко в президенты? Да! Насколько мне известно, решение уже принято. Я не знаю, было ли это заявлено официально, но лично у меня сомнений относительно этого нет", – заявил Тука.

Кроме того, чиновник отметил, что мнение о том, что он входит в команду президента Украины Петра Порошенко, ошибочно.

"Я с уважением отношусь к президенту, но никогда не был ни членом команды БПП, ни еще каким-либо образом вовлечен в его деятельность. Моим руководителем является премьер-министр Владимир Гройсман", – подчеркнул заместитель министра.