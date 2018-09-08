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Честные выборы: Порошенко призвал ВР избрать новый состав ЦИК

Визит президента в Житомир
17:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко в ходе официального визита в Житомир заявил, что процесс выборов в объединенных громадах должен быть разблокирован.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Верховной Радой нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК), важно не только для проведения выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ), но и для обеспечения честных выборов президента и парламента в 2019 году.

Как сообщает в субботу пресс-служба главы Украинского государства, президент Порошенко, посещая Житомир по случаю Дня города, отметил в интервью телеканалу СК1, что процесс выборов в объединенных громадах должен быть разблокирован.

По его словам, если есть какие-то несогласованности в законодательстве, то Верховная Рада должна немедленно принять решение о разблокировании процесса.

"Если для этого нужно решение Центральной избирательной комиссии, снова таки Рада должна рассмотреть президентское представление, которое уже больше года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК. Это важно не только для создания объединенных территориальных громад, но и для обеспечения свободных прозрачных честных выборов президента и парламента в следующем году", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что на сегодня добровольное создание объединенных территориальных громад уже охватывает более 8 млн человек.

"Сегодня в общем бюджете Украины доля местных бюджетов благодаря децентрализации составляет более 51%, то есть львиная доля денег, больше половины идет громадам. И громады уже имеют возможность самостоятельно определять, как использовать эти деньги: строить больницы, строить дороги, строить школы и детские сады, строить освещение", - сказал президент.

"Единственное, на чем я настаиваю – не надо подкупать избирателей. Они достаточно разумны. Деньги должны ее лежать на счетах – деньги должны не выплачиваться в кэше, деньги должны делать наши города, села и поселки лучше", - подчеркнул П.Порошенко.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

Ранее, 12 июля, фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде предложила не голосовать за назначение членом ЦИК доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Т.Шевченко Ольги Лотюк.

Глава украинского парламента Андрей Парубий, 7 сентября заявил, что одним из ключевых вопросов Верховной Рады на следующей пленарной неделе 18-21 сентября обновление состава Центральной избирательной комиссии.

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Новости Украины, Визит, Выборы, Житомир, Петр Порошенко, ЦИК.
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