Представители МИД: Денонсация Украиной соглашения с РФ по Азову не решит спора по акватории

Денонсация соглашения по Азовскому морю не поможет Украине непринужденно добиться признания надлежащей акватории со стороны РФ. Об этом в своей статье в "Зеркале недели" написали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка.

Вероятно, такой гипотетический сценарий завершится в той ситуации, в которой страны находятся сегодня, и действующие соглашения будут так же тщательно изучаться, даже если, гипотетически, их денонсировать. Хотя прекращение этого соглашения - вопрос только будущего, говорится в статье.

"Поэтому наш единственный шанс - тщательно готовить позицию по юрисдикции и защищать интересы Украины всеми правомерными способами", - пишут авторы.

В августе международные арбитры в судебном разбирательстве нарушений морского права в Азовском море и Керченском проливе со стороны России решили разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по сути. Россия еще в мае подала возражения относительно юрисдикции, один из пунктов которых - море и пролив имеют статус "внутренних вод", а потому арбитры не имеют юрисдикции рассматривать дела о нарушениях украинских прав.

"Рассмотрение вопросов юрисдикции для нас не столько вызов (позиция РФ достаточно предсказуема), сколько важна возможность получить ответ по существу относительно природы наших договоров относительно Азова и Керченского пролива. Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли у трибунала юрисдикция рассматривать наш иск, арбитры должны тщательно изучить природу наших двусторонних договоров", - говорится в статье.

Отмечается, что правовые позиции арбитра по этому вопросу будут лучшим показателем для того, как в дальнейшем развивать правовые отношения с РФ относительно статуса Азова и Керченского пролива, а решение по юрисдикции можно ожидать в пределах от 12 до 15 месяцев - это самый оптимальный путь к четкости и однозначности в вопросе Азовского моря и то, чего Россия как раз всегда избегала. Официальная Москва всегда стремилась создать туманное состояние, в котором весят только политика и сила. И РФ не отказалась от своих намерений, пишут авторы статьи.

"Даже формально - возражения против юрисдикции трибунала по морскому праву означает одно: по мнению России, нет другого пути, чем политические договоренности на праве сильного", - добавляют представители МИД.