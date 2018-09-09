Представители МИД: Денонсация Украиной соглашения с РФ по Азову не решит спора по акватории
Новости Украины: Денонсация соглашения по Азовскому морю не поможет Украине непринужденно добиться признания надлежащей акватории со стороны РФ.
Денонсация соглашения по Азовскому морю не поможет Украине непринужденно добиться признания надлежащей акватории со стороны РФ. Об этом в своей статье в "Зеркале недели" написали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и советник главы украинской дипломатии Тарас Качка.
Вероятно, такой гипотетический сценарий завершится в той ситуации, в которой страны находятся сегодня, и действующие соглашения будут так же тщательно изучаться, даже если, гипотетически, их денонсировать. Хотя прекращение этого соглашения - вопрос только будущего, говорится в статье.
"Поэтому наш единственный шанс - тщательно готовить позицию по юрисдикции и защищать интересы Украины всеми правомерными способами", - пишут авторы.
В августе международные арбитры в судебном разбирательстве нарушений морского права в Азовском море и Керченском проливе со стороны России решили разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по сути. Россия еще в мае подала возражения относительно юрисдикции, один из пунктов которых - море и пролив имеют статус "внутренних вод", а потому арбитры не имеют юрисдикции рассматривать дела о нарушениях украинских прав.
"Рассмотрение вопросов юрисдикции для нас не столько вызов (позиция РФ достаточно предсказуема), сколько важна возможность получить ответ по существу относительно природы наших договоров относительно Азова и Керченского пролива. Для того, чтобы ответить на вопрос, есть ли у трибунала юрисдикция рассматривать наш иск, арбитры должны тщательно изучить природу наших двусторонних договоров", - говорится в статье.
Отмечается, что правовые позиции арбитра по этому вопросу будут лучшим показателем для того, как в дальнейшем развивать правовые отношения с РФ относительно статуса Азова и Керченского пролива, а решение по юрисдикции можно ожидать в пределах от 12 до 15 месяцев - это самый оптимальный путь к четкости и однозначности в вопросе Азовского моря и то, чего Россия как раз всегда избегала. Официальная Москва всегда стремилась создать туманное состояние, в котором весят только политика и сила. И РФ не отказалась от своих намерений, пишут авторы статьи.
"Даже формально - возражения против юрисдикции трибунала по морскому праву означает одно: по мнению России, нет другого пути, чем политические договоренности на праве сильного", - добавляют представители МИД.