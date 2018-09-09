Порошенко: Если бороться, Томос у Украины будет раньше ожидаемого

Если мы будем молиться и бороться, то Томос и Единая Православная Поместная Церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в эфире одного из житомирских телеканалов, передает пресс-служба АП.

"Если мы будем молиться и бороться, то Томос и Единая Православная Поместная Церковь в Украине будет раньше, чем кто-либо ожидает", - сказал Глава государства.

При этом он добавил: "Как и в случае с НАТО и Европейским Союзом, мы не будем спрашивать разрешения ни у Путина, ни у Кирилла, как нам молиться, в какие храмы ходить, куда нам двигаться и как нам жить".

По его словам, "мы не превращаем одну из церквей на Украинскую поместную".

"Мы создаем, а точнее восстанавливаем через 300 лет Украинскую поместную православную церковь, потому что это является одним из основных атрибутов независимого государства", - отметил Глава государства.

Он добавил, что это полностью соответствует православным канонам.

Напомним, у Президента ожидают решения вопроса Томоса для УПЦ в ближайшее время.