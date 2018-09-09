Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4466077-poroshenko-pozdravil-gazovikov-s-prazdnikom.html
Порошенко поздравил газовиков с праздником
11:00 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: На сайте Президента Украины П. Порошенко поздравил работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины с профессиональным праздником.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента. П.Порошенко отметил, что увеличение собственной добычи углеводородов и объемов производства качественного топлива, эффективное использование транзитных возможностей является гарантией энергетической независимости государства и мощными двигателями национальной экономики.
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