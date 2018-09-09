Порошенко поздравил газовиков с праздником

Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента. П.Порошенко отметил, что увеличение собственной добычи углеводородов и объемов производства качественного топлива, эффективное использование транзитных возможностей является гарантией энергетической независимости государства и мощными двигателями национальной экономики.