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Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену

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Петр и Марина Порошенко
12:24 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Виннице Петр Порошенко со сцены романтично поздравил свою супругу Марину с 34-летием совместной жизни.

Президент Петр Порошенко во время праздничных мероприятий ко дню Винницы поздравил свою жену с 34-й годовщиной свадьбы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть еще одно событие, о котором я по-человечески хочу сказать сегодня вам, тысячам винничанам и гостям города, которые сегодня прибыли вместе с нами для того, чтобы отпраздновать этот день рождения. 8 сентября для меня лично является огромным праздником – 34 года тому назад у меня с Мариной была свадьба. И сегодня мы празднуем годовщину нашей свадьбы", - рассказал Порошенко и пожелал всем такой любви.

Во время прогулки по улицам Винницы Президент вместе с женой Мариной послушали музыкальные произведения в исполнении местных музыкантов. Порошенко рассказал, что поход на просмотр картины "Ромео и Джульетта" был одним из первых его свиданий с пани Мариной и попросил музыкантов исполнить мелодию из фильма.

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"Когда мы с Мариной еще встречались, мы пошли на первое такое романтичное свидание в кинотеатр. Тогда только вышел фильм "Ромео и Джульетта". И для меня этот фильм, музыка из этого фильма была как символ нашей любви еще до свадьбы", - сказал Президент, обращаясь к музыкантам.

Горожане поздравили президентскую чету с 34-й годовщиной свадьбы.

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Новости Украины, Винница, Годовщина свадьбы, Марина Порошенко, Петр Порошенко.
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