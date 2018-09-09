Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену

Президент Петр Порошенко во время праздничных мероприятий ко дню Винницы поздравил свою жену с 34-й годовщиной свадьбы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть еще одно событие, о котором я по-человечески хочу сказать сегодня вам, тысячам винничанам и гостям города, которые сегодня прибыли вместе с нами для того, чтобы отпраздновать этот день рождения. 8 сентября для меня лично является огромным праздником – 34 года тому назад у меня с Мариной была свадьба. И сегодня мы празднуем годовщину нашей свадьбы", - рассказал Порошенко и пожелал всем такой любви.

Во время прогулки по улицам Винницы Президент вместе с женой Мариной послушали музыкальные произведения в исполнении местных музыкантов. Порошенко рассказал, что поход на просмотр картины "Ромео и Джульетта" был одним из первых его свиданий с пани Мариной и попросил музыкантов исполнить мелодию из фильма.

"Когда мы с Мариной еще встречались, мы пошли на первое такое романтичное свидание в кинотеатр. Тогда только вышел фильм "Ромео и Джульетта". И для меня этот фильм, музыка из этого фильма была как символ нашей любви еще до свадьбы", - сказал Президент, обращаясь к музыкантам.

Горожане поздравили президентскую чету с 34-й годовщиной свадьбы.