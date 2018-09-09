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Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде

Ирина Геращенко
20:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко рассчитывает, что законопроект о разминировании Донбасса, финальная версия которого в настоящее время находится на доработке, может быть внесен в Верховную Раду и принят до конца текущей сессии (январь 2019 года).

В сентябре в Верховной Раде должны зарегистрировать законопроект о гражданском разминировании.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Говорим с саперами о будущем законе о гражданском разминировании. Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работу по разминированию, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местные власти более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующие заградительные провода и предупредительные знаки", — сообщила Геращенко.

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Она добавила, что законопроект могут зарегистрировать в ВР уже в сентябре. По ее словам, он позволит активизировать помощь партнеров Украины именно в вопросе разминирования.

"Принятие закона — активизирует помощь наших партнеров именно в вопросе разминирования, поэтому это сверхважно и мы с Ириной (Фриз, — ред.) и Артуром (Герасимовым, — ред.), которые входят в комитет по нацбезопасности и обороне, и сейчас дорабатывают финальную версию закона, делаем все, чтобы в сентябре зарегистрировать этот проект и до конца сессии его принять", — отметила Геращенко.

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Новости Украины, Верховная Рада, Донбасс, Законопроект о разминировании, Ирина Геращенко, Разминирование Донбасса.
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