Разминирование Донбасса: Геращенко рассказала, когда законопроект будет в Раде

В сентябре в Верховной Раде должны зарегистрировать законопроект о гражданском разминировании.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Говорим с саперами о будущем законе о гражданском разминировании. Надеюсь, его принятие уже на нынешней сессии активизирует работу по разминированию, определит ответственную структуру и стандарты, будет способствовать усилению социальных гарантий для саперов, даст ответ, возможно ли привлечение частных и международных структур с соответствующим опытом, заставит местные власти более ответственно относиться к маркировке всех опасных мест и территорий, ставить соответствующие заградительные провода и предупредительные знаки", — сообщила Геращенко.

Она добавила, что законопроект могут зарегистрировать в ВР уже в сентябре. По ее словам, он позволит активизировать помощь партнеров Украины именно в вопросе разминирования.

"Принятие закона — активизирует помощь наших партнеров именно в вопросе разминирования, поэтому это сверхважно и мы с Ириной (Фриз, — ред.) и Артуром (Герасимовым, — ред.), которые входят в комитет по нацбезопасности и обороне, и сейчас дорабатывают финальную версию закона, делаем все, чтобы в сентябре зарегистрировать этот проект и до конца сессии его принять", — отметила Геращенко.