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"Суд" в Крыму отказал Балуху в апелляции в условно-досрочном освобождении

Владимир Балух
12:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: facebook

Новости Украины: "Суд" Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката украинского политзаключенного Владимира Балуха на его условно-досрочное освобождение.

"Верховный суд" Крыма после рассмотрения апелляции, поданной защитой Владимира Балуха, не удовлетворил ходатайство защиты и оставил в силе постановление Железнодорожного районного "суда" Симферополя, который ранее отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Суд не удовлетворил требование стороны защиты, и оставил решение Раздольненского районного суда без изменений. Судебное заседание закончилось", - сообщает "Крымская солидарность".

По их данным, в ходе заседания, в котором Балух участвовал по видеосвязи, украинец перебил выступление "прокурора", назвав судебное заседание «фарсом», и отказался в нем участвовать. Судья отключил видеосвязь с обвиняемым.

Как сообщалось, в понедельник утром, "Верховный суд" в Симферополе приступил к рассмотрению апелляции защиты Балуха, в которой адвокат Ольга Динзе просила удовлетворить жалобу на постановление Железнодорожного районного суда Симферополя о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Владимира Балуха, а также отменить предыдущее постановление Раздольненского районного суда.

Украинский патриот Владимир Балух находится за решеткой в оккупированном Крыму уже 1 год и 9 месяцев.

Во время событий на Майдане в Киеве Балух на своем доме в крымском селе Серебрянка установил флаг Украины. После оккупации полуострова украинец не снял флаг, за что российская власть начала его преследовать. С апреля 2015 у Балуха были проведены незаконные обыски, во время которых с крыши его дома сняли флаг Украины.

Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. "Суд" приговорил украинца к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (примерно 4 тыс. гривен) по совокупности двух уголовных дел. В своем последнем слове Балух заявил о политическом мотиве его уголовного дела.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. Мать Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в изоляторе. Она рассказала, что сын сильно похудел и выглядит очень плохо.

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Новости Украины, Апелляция, Владимир Балух, Политзаключенные, Суд.
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