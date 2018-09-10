Выборы-2019: переселенцам упростили процедуру голосования
Новости Украины: В МинВОТ упростил процедуру голосования для переселенцев на выборах-2019.
Внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах, а также на всеукраинском референдуме.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.
В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя и позволила гражданам из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей не прилагать к заявлению об изменении избирательного адреса подтверждающих документов.
С Постановлением № 129 можно ознакомиться на сайте ЦИК.