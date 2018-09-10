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Выборы-2019: переселенцам упростили процедуру голосования

Выборы
12:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В МинВОТ упростил процедуру голосования для переселенцев на выборах-2019.

Внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах, а также на всеукраинском референдуме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя и позволила гражданам из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей не прилагать к заявлению об изменении избирательного адреса подтверждающих документов.

С Постановлением № 129 можно ознакомиться на сайте ЦИК.

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Новости Украины, Выборы 2019, МинВОТ, Переселенцы, Референдум, ЦИК.
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