Выборы-2019: переселенцам упростили процедуру голосования

Внутренне перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей смогут воспользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах, а также на всеукраинском референдуме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Внедренной процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

В МинВОТ также отметили, что ранее такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия внесла изменения в порядок временного изменения места голосования избирателя и позволила гражданам из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей не прилагать к заявлению об изменении избирательного адреса подтверждающих документов.

С Постановлением № 129 можно ознакомиться на сайте ЦИК.