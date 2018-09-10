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В Украине могут повысить штрафы для водителей без ремней безопасности

В Украине могут повысить штрафы для водителей
13:13 Сегодня Телеграф
Фото: autocentre.ua

Новости Украины: Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект о повышении штрафа для водителей, которые не пользуются ремнями безопасности в автомобиле.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Народные депутаты поддержали законопроект, принятие которого позволит усилить ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами и повысить безопасность водителей и пассажиров транспортных средств", – говорится в сообщении.

Комитет рекомендовал принять законопроект за основу, подчеркивая высокий уровень смертности и травматизма на дорогах.

"По официальным данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тысяч человек и травмируются не менее 35 тысяч. То есть каждый день погибает свыше 9 человек", – говорят в Раде.

Отмечается, что по этим показателям аварийности и последствиями ДТП Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

Проект закона №8492 зарегистрировали в Раде 19 июня 25 народных депутатов.

Они предлагают увеличить штраф за неиспользование ремней или шлемов с 3 до 50 необлагаемых минимумов, то есть с 51 до 850 гривен.

В пояснительной записке депутаты говорят, что действующий в настоящее время штраф "слишком снисходительный и несоразмерно низкий по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил".

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Новости Украины, Верховная Рада, ПДД, Ремень безопасности, Штраф.
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