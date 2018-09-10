День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Омелян рассказал, во сколько обойдется реализация транспортной стратегии
Омелян рассказал, во сколько обойдется реализация транспортной стратегии
Новости: Без баллистических ракет, но с цветами: Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Как Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Новости: Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости: Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
Презентация Apple 2018: какие новые iPhone будут представлены 12 сентября
X

Украинский консул посетит Сущенко в СИЗО

Роман Сущенко
14:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Альберт Черниюк исполняет функции советника по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве с лета этого года.

Советник по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве Альберт Черниюк сегодня посетит в СИЗО "Лефортово" незаконно осужденного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщил агентству общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

"Сегодня во второй половине дня Романа Сущенко посещает украинский консул Альберт Черниюк. Я пойду в СИЗО к Роману Владимировичу во вторник", - сказал Фейгин.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

12 сентября Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Сущенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Консул, Марк Фейгин, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Годовщина свадьбы: Петр Порошенко романтично поздравил жену Порошенко поздравил газовиков с праздником Порошенко: Если бороться, Томос у Украины будет раньше ожидаемого

Последние новости

Неизвестные ограбили ювелирный магазин на Буковине Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов Смешные демотиваторы, от которых будет нереальный восторг
Сегодня читают
01 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)
02 Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
03 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
04 Может стать "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитов МВФ
05 Танцы со звездами 2018: Павел Зибров прокомментировал уход из шоу
Новости сегодня
15:50 Вышел трейлер игры "Shadow of the Tomb Raider" (Видео)
15:36 В Киеве "заминировали" станцию метро
15:34 В Польском футбольном союзе критикуют Балотелли за лишний вес
15:31 Танцы со звездами 2018: Оля Полякова публично извинилась перед Екатериной Кухар
15:29 Кадры из мультфильмов, которые нашли стали частью реального мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гриневич рассказала, уменьшат ли количество получателей стипендий
Гриневич рассказала, уменьшат ли количество получателей стипендий
Новости: В Украину идет потепление до +29: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди
Погода на неделю: в Украину идет потепление
Новости: Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Новости: Диетологи рассказали, как снизить риск хронических болезней
Диетологи рассказали, как снизить риск хронических болезней
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь