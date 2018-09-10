Украинский консул посетит Сущенко в СИЗО
Новости Украины: Альберт Черниюк исполняет функции советника по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве с лета этого года.
Советник по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве Альберт Черниюк сегодня посетит в СИЗО "Лефортово" незаконно осужденного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко.
Об этом сообщил агентству общественный защитник журналиста Марк Фейгин.
"Сегодня во второй половине дня Романа Сущенко посещает украинский консул Альберт Черниюк. Я пойду в СИЗО к Роману Владимировичу во вторник", - сказал Фейгин.
Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.
Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.
12 сентября Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Сущенко.