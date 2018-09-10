Украинский консул посетит Сущенко в СИЗО

Советник по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве Альберт Черниюк сегодня посетит в СИЗО "Лефортово" незаконно осужденного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщил агентству общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

"Сегодня во второй половине дня Романа Сущенко посещает украинский консул Альберт Черниюк. Я пойду в СИЗО к Роману Владимировичу во вторник", - сказал Фейгин.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

12 сентября Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Сущенко.