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Раде предлагают расширить права адвокатов

Верховная Рада
16:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Соответствующий законопроект № 9055, внесенный Президентом Петром Порошенко, был зарегистрирован 6 сентября.

На сайте ВР обнародован текст законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Законопроектом предусматривается изложить закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" в новой редакции, а также внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.

Проектом предлагается предоставить адвокатам новые права, а именно: принимать участие в каких-либо следственных или процессуальных действиях, в которых имеет право участвовать клиент, беспрепятственный доступ в помещения судов в рабочее время и во время проведения судебного заседания по делу, в котором участвует клиент адвоката, а также в помещения судов, правоохранительных органов в любое время, если в этих помещениях находится клиент.

Также предлагается предоставить адвокатам право не раскрывать адвокатскую тайну даже при наличии разрешения клиента и использовать любые не запрещенные технические средств без разрешения должностных лиц или суда.

Законопроект также предусматривает новые гарантии адвокатской деятельности. В частности, предусмотрено, что следственные действия, в том числе негласные, в отношении адвоката могут осуществляться только в рамках уголовного производства, в котором адвокату вручено подозрение в совершении преступления, и исключительно на основании определения следственного судьи апелляционного суда. Кроме того, запрещается осмотр и обыск в связи с адвокатской деятельностью и сбор информации об общении между адвокатом, его помощником и клиентом.

Проектом закона предлагается также усовершенствовать порядок доступа к профессии, в частности предлагается ввести новый порядок сдачи квалификационного экзамена, который будет проводиться Высшей квалификационной комиссией адвокатуры путем прохождения письменного анонимного тестирования. При этом предлагается образование вместо Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры двух органов - Высшей квалификационной комиссии адвокатуры и Высшей дисциплинарной комиссии. "Что обусловлено необходимостью разграничения квалификационной и дисциплинарной функций, а также обеспечением независимости органа, осуществляющего рассмотрение дисциплинарных вопросов", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект отменяет платные стажировки после сдачи квалификационного экзамена и вводит механизм получения профессиональных знаний, умений и практических навыков, необходимых для получение статуса адвоката, к сдаче лицом квалификационного экзамена путем работы на должности помощника адвоката (стажера).

В законопроекте определена структура органов адвокатского самоуправления, действующих на национальном и региональном уровнях, а также организационные формы адвокатского самоуправления.

Так, законопроект предусматривает, что адвокатское самоуправление осуществляется через Национальную ассоциацию адвокатов Украины и региональные палаты адвокатов (Автономной Республики Крым, области, г. Киев, г. Севастополя).

Одновременно предусматривается децентрализация полномочий органов адвокатского самоуправления - предоставление возможности адвокатам регионов самостоятельно решать вопросы регионального значения через региональные органы адвокатского самоуправления и обеспечение ротации в системе органов адвокатского самоуправления. При этом предлагается ограничить срок пребывания на должностях в органах адвокатского самоуправления - три года по два срока.

Вместе с этим проектом вводится бюджетный процесс, предусматривающий утверждение бюджета адвокатского самоуправления и бюджета региональной палаты адвокатов.

Кроме того, в Уголовном процессуальном кодексе предлагается закрепить, что досудебное расследование преступлений, совершенных адвокатом осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований. Также предлагается расширить круг лиц, уполномоченных ко вручению подозрений, в частности, адвокатам и депутатам ВР. Так, кроме генерального прокурора, его заместителя, руководителя региональной прокуратуры такие подозрения могут вручаться следователями, прокурорами.

В пояснительной записке отмечается, что во время подготовки законопроекта учитывались современные европейские стандарты организации и деятельности адвокатуры, рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщалось, ВР 2 июня 2016 года приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" в рамках судебной реформы.

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Новости Украины, Адвокаты, Верховная Рада, Законопроект, Петром Порошенко.
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