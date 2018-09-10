Украина не намерена пускать воду в оккупированный Крым

На данный момент ситуация в Армянске остается в норме, вредных веществ не обнаружено.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире телеканала "112 Украина".

"Текущая ситуация (в Армянске, – ред.) с анализом воздуха в норме, но это не означает, что у нас прекращается мониторинг, он будет продолжаться. Так же будет продолжаться исследование состояния лиц, которые обращались за медицинской помощью. Полная ответственность за эти загрязнения возлагается в первую очередь на владельцев и бенефициаров предприятия, которое сегодня осуществляет загрязнение, а также на оккупационные власти РФ", - сказал он.

Бабин отметил, что в ближайшее время крымчанам будет предоставлена памятка с инструкцией, что делать в подобных случаях.

"Сегодня Крым нуждается в днепровской воде, у них останавливается экономика, у них пустые водохранилища. Это не представляет угрозы для населения. Для населения питьевой воды хватит. Это представляет проблемы для предприятий. Поэтому сегодня, мы знаем об этом, были совещания соответствующего уровня, им спустили указание из Москвы - дать воду любой ценой. А я отвечу - любой ценой мы не дадим вам воду, потому что население в воде этой не нуждается", - добавил он.