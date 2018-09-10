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Сайдик и губернатор Донецкой области провели переговоры

Переговоры Александра Куця с Мартином Сайдиком
21:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Александр Куць и Мартин Сайдик обсудили ключевые проблемы Донецкой области.

После смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко боевики не идут на контакт в вопросах обеспечения безопасности для работников, которые проводят восстановление объектов инфраструктуры, из-за чего остановлены.

Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, эту проблему он обсуждал со специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком.

"Со специальным представителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком обсудили пакет гуманитарных вопросов, которые возникли на востоке Украины в результате вооруженной агрессии России... Отметил, что ключевая проблема, которую украинской стороне трудно решить самостоятельно, - это гарантии безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. Если раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК, то после выхода оттуда представителей России ключевую роль в этом вопросе стали играть международные организации, в частности, ОБСЕ. Но после смерти главаря боевиков Захарченко оккупационные власть вообще прекратила какие-либо контакты по этому поводу", - сообщил Куць.

Как он отметил, именно из-за этого остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке, из-за этого до сих пор остановлена ДФС, где в результате ненастья на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя генератор.

Кроме того, руководитель Донбасса прибавил, что просил Сайдика активнее поднимать вопрос доступа международных организаций в тюрьмы и другие места, где незаконно содержатся украинские граждане.

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Все по теме:

Новости Украины, Александр Куць, Восток Украины, Донбасс, ОБСЕ, Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.
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