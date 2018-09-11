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Главы МВД Украины и Грузии обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью

Арсен Аваков
03:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Стороны также обсудили вопросы противодействия наркопреступности.

Министерство внутренних дел Украины инициирует создание межгосударственной рабочей группы из представителей Грузии, Турции и Азербайджана для оперативного обмена информацией и борьбы с организованной преступностью, наркопреступностью и "ворами в законе".

"Нас интересует взаимодействие уголовного блока полиции. Главная проблема – идентификация лиц и оперативный обмен информацией. У нас возникали ситуации, когда достаточно долго мы не могли получить информацию о задержанных гражданах Грузии. Мы понимали, что это криминальный авторитет, но не имели подтверждения от грузинской стороны. Другая проблема – это вопросы взаимодействия ведомств по "ворам в законе", - цитирует А.Авакова пресс-служба МВД в понедельник.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что МВД инициирует создание межгосударственной рабочей группы для борьбы с организованной преступностью и "ворами в законе".

"Нас беспокоит организованная преступность и "воры в законе", которые, в основном, выходцы из Грузии. Мы предлагаем создать совместную рабочую группу из числа офицеров уголовной полиции для совместной работы, оперативного обмена информацией, чтобы мы могли быстро реагировать на угрозы. Контактная группа будет создана между четырьмя странами: Украина, Турция, Азербайджан, Грузия", - отметил В.Аброськин.

Министр внутренних дел Грузии Георги Гахария отметил, что грузинская сторона готова к плодотворному сотрудничеству по всем направлениям. Он также отметил значительные успехи Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

"У вас один из лучших департаментов борьбы с киберпреступностью в Европе. Мы бы хотели пригласить одного из офицеров к нам, чтобы перенять ваш опыт", - сказал он.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Грузия, МВД, Новости политики, Новости Украины, Полиция.
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