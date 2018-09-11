Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, держащего голодовку 120 дней, Наталья Каплан, сообщила, что ее брат написал завещание на свое творчество в случае смерти, "и это сильно пугает".

Об этом Каплан написала в Facebook.

"Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции. И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", - отмечает Каплан.

Она рассказала, что в письме ей Сенцов пишет, что он уже не верит "в счастливый конец всей этой истории". Состояние у него стабильно-тяжелое. "Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", - передает слова брата Каплан.

Как сообщалось, в понедельник адвокат украинского кинорежиссера Дмитрий Динзе, побывавший у него в прошлую пятницу, сообщил, что состояние Сенцова ухудшилось и "возможно, скоро его начнут кормить принудительно".

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно приговренный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.

22 июня мать политзаключенного Людмила Сенцова направила на имя президента РФ просьбу о помиловании сына. Из Кремля ответили, что Сенцов должен сам подать соответствующее ходатайство.

Однако режиссер категорически отказывается писать какие-либо просьбы.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое.

В общей сложности в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ к 12 годам колонии заключения за якобы шпионаж.