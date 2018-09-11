Украина осудила визит делегации из Швейцарии в аннексированный Крым

Посольство Украины осуждает незаконный визит делегации из Швейцарии в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Швейцарии в Twitter.

"Посольство Украины решительно осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Э.Белзером в оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

Посольство України рішуче засуджує незаконний візит делегації на чолі з колишнім членом Ради Кантонів Е.Белзером до окупованого Криму, що являє собою порушення українського законодавства і суперечить офіційній позиції Швейцарії щодо невизнання спроби анексії Криму Росією pic.twitter.com/C3jKfnjkU1 — UKR Embassy in CHE (@UKRinCHE) 10 сентября 2018 г.

В посольстве отметили, что визит представляет собой нарушение украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании попытки аннексии Крыма Россией.

Как ранее сообщали СМИ, 4 сентября оккупированный город Керчь посетила делегация из Швейцарии во главе с бывшим членом верхней палаты парламента этой страны Белзером.