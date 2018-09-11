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Украина осудила визит делегации из Швейцарии в аннексированный Крым

Крым
06:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Посольство Украины решительно осуждает незаконный визит швейцарской делегации в оккупированный Крым.

Посольство Украины осуждает незаконный визит делегации из Швейцарии в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Швейцарии в Twitter.

"Посольство Украины решительно осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Э.Белзером в оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что визит представляет собой нарушение украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании попытки аннексии Крыма Россией.

Как ранее сообщали СМИ, 4 сентября оккупированный город Керчь посетила делегация из Швейцарии во главе с бывшим членом верхней палаты парламента этой страны Белзером.

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Новости Украины, Крым, Новости Украины, Политика, Посольство Украины в Швейцарии, Украина.
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