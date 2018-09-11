На конференции ОБСЕ призывают освободить Сенцова

Соединенные Штаты призвали Россию освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы американской делегации Майкла Козака на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посвященном правам человека, которую цитирует пресс-служба американской миссии при ОБСЕ.

"Делегация Соединенных Штатов призывает освободить режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины, которых удерживает Россия из-за их мирной оппозиции оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины", — говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ. Соединенные Штаты отметили, что Россия должна освободить политзаключенных немедленно.

В столице Польши Варшаве стартовала конференция ОБСЕ на тему соблюдения прав и свобод человека, которую открыли молчаливой акцией за освобождение из российского заключения украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщила координатор глобальной акции SaveOlegSentsov, правозащитница Александра Матвийчук в Facebook