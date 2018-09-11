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Ароматизированные сигареты могут запретить в Украине

Запрет курения
10:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Группой народных депутатов зарегистрирован законопроект о запрете в Украине производства и реализации табачных изделий с ароматизаторами.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить производство, торговлю и импорт ароматизированных табачных изделий. Соответствующий законопроект № 9073 зарегистрирован в Раде 7 сентября группой народных депутатов.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в закон "О мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" и установить запрет на производство (кроме производства для экспорта), оптовую и розничную торговлю, и импорт для реализации на территории Украины табачных изделий, содержащих добавки фруктов, специй, трав, спирта, конфет, ментола или ванили. Также проектом предлагается ввести аналогичный запрет на сигареты с ароматизаторами в любом из их компонентов, таких как фильтры, упаковка, капсулы или любые технические особенности, которые позволяют модификацию запаха или вкуса указанных табачных изделий или интенсивности их дыма.

При этом предлагается установить наказание за розничную реализацию таких изделий от пяти до десяти тысяч гривен, импорт и оптовую реализацию - от десяти до пятидесяти тысяч гривен, производство и ввод в обращение - от пятидесяти до двухсот тысяч гривен. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие законопроекта будет иметь следствием введение в действие в Украине положения Директивы ЕС 2014/40/ЕС «О сближении законов, правил и административных положений государств-членов, касающихся производства, презентации и продажи табака и сопутствующих товаров”.

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Новости Украины, Ароматизаторы, Верховная Рада, Законопроект, Запрет, Сигареты, Украина.
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