Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: Это необратимые изменения

По словам Дмитрия Динзе, после 120 дней голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов, несмотря на поддерживающую терапию, становится все более слабым, ему трудно вставать с постели.

После 120 дней голодовки в здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова произошли необратимые изменения.

Об этом Associated Press сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Динзе отметил, что состояние постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".

Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку.

"Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию", - сказал Динзе.