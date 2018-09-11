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Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: Это необратимые изменения

Митинг в поддержку Олега Сенцова
11:41 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Состояние Сенцова становится все более слабым, и ему трудно вставать с постели.

По словам Дмитрия Динзе, после 120 дней голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов, несмотря на поддерживающую терапию, становится все более слабым, ему трудно вставать с постели.

После 120 дней голодовки в здоровье украинского политзаключенного Олега Сенцова произошли необратимые изменения.

Об этом Associated Press сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Динзе отметил, что состояние постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".

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Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются «переломить» Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку.

"Он склонен к медленному угасанию, несмотря на поддерживающую терапию", - сказал Динзе.

 

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Все по теме:

Новости Украины, Адвокат Олега Сенцова, дмитрий динзе, Здоровье Сенцова, Олег Сенцов, Политзаключенный, Состояние Олега Сенцова.
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