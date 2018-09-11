Самопомич в Киевсовете приняла решение о самороспуске

Фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, заявил глава фракции Сергей Гусовский.

"Фракция … решила: распустить депутатскую фракцию "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете VIII созыва и прекратить ее деятельность", - зачитал С.Гусовский текст решения фракции на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, фракция приняла такое решение на общем собрании, в котором приняли участие 19 из 22 депутатов Киевсовета от "Самопомочи".

В заявлении также отмечается несогласие с действиями и решениями руководства партии относительно оценки деятельности фракции в Киевсовете.

Фракция также заявляет о безосновательности и провокационности публично высказанных лидерами партии обвинений в адрес фракции и отдельных ее членов.

В заявлении указано, что фракция не согласна с языком ультиматумов, угроз и практикой унижения достоинства.

Фракция выразила несогласие с внутрипартийной культурой, порядком и способом принятия управленческих решений в партии, методом и тональностью внутрипартийной коммуникации.

Принимая такое решение, фракция руководствовалась ч. 1, 11, 12 ст. 17 регламента Киевсовета и п. 4.7.9 положения о фракции.

С.Гусовский сообщил, что намерен во вторник передать решение фракции "Самопомич" секретарю Киевского горсовета. Он убежден, что в этот же день на пленарном заседании Киевсовета решение будет обнародовано и вступит в силу.

Как сообщалось, вечером 6 сентября исполнительный комитет партии "Объединение "Самопомич" принял решение об исключении депутатов Киевсовета С.Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из состава членов партии, аргументировав это причинением значительного ущерба репутации политической силы.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены", – сообщила пресс-служба партии.