Луценко собирается заняться политикой

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после президентских выборов в 2019 году при любом результате он намерен заняться политикой.

"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) … - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть – при любом исходе выборов", - сказал он в интервью. Отвечая на вопрос о том, намерен ли он объединить свои действия вместе с городским головой Виталием Кличко, Ю. Луценко указал: "Не исключаю такого варианта. Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним".