Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4475033-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-obsudyat-ekspertyi-ukrainyi-rf-i-es.html
Транзит газа через Украину обсудят эксперты Украины, РФ и ЕС
14:31 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Трехсторонние переговоры экспертов России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита газа начнутся 12 сентября.
Эксперты Еврокомиссии, России и Украины в среду, 12 сентября, приступают к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы договорились, что завтра начинаются консультации по газу на уровне экспертов", - сказал он. Встреча министров энергетики России и Украины с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем по данному вопросу запланирована на октябрь.
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