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Политзаключенного в России Клыха посетит мать

Станислав Клых
16:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Мама политзаключенного Клыха 20 сентября собирается к сыну, омбудсмен и МИД Украины займутся организацией поездки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и Министерство иностранных дел Украины будут решать организационные вопросы предстоящей поездки мамы политзаключенного Станислава Клыха Тамары Ивановны к сыну в Верхнеуральскую колонию.

"Тамара Ивановна отметила, что 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии. Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации ее поездки. Держу на личном контроле этот вопрос", - написала омбудсмен на странице в Фейсбуке после разговора с мамой С.Клыха.

Кроме того, Тамара Ивановна указала, что в разговоре с сыном 3 сентября он пожаловался на то, что ему не приходят письма. "Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одно сообщение из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц", - уточнила Л.Денисова, добавив, что во вторник выяснит у уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, почему нарушаются права С.Клыха и он не получает корреспонденцию.

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Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали в Верхнеуральск.

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Новости Украины, Людмила Денисова, МИД Украины, Политзаключенные, Россия, Станислав Клых.
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