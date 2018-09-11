Геращенко рассказала о встрече представителя ОБСЕ с украинскими заложниками

На оккупированном Донбассе координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, посла Тони Фриша допустили к менее чем половине украинских заложников, имена которых фигурировали в первоочередном списке, подготовленном украинской стороной.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что украинская сторона на переговорах в Минске с мая настаивала на посещении послом Фришем украинских заложников на оккупированном российскими войсками Донбассе, когда стало понятно, что, несмотря на все усилия, "процесс освобождения заложников снова блокируется РФ и их марионетками, а наши ребята в Донецке и Луганске остаются в полной изоляции, без права на звонок и переписку, без доступа Международного комитета Красного Креста".

Однако, по ее словам, украинская сторона предоставила возможность Фришу встретиться со всеми, о ком он спрашивал, кто совершил преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Встречи состоялись в формате тет-а-тет, как и ранее, в соответствии со стандартами МККК. Он смог не только пообщаться с осужденными, но и проинспектировать условия содержания, побывал в нескольких пенитенциарных заведениях", - заявила Геращенко.

"По предварительной информации, на оккупированных территориях посол Фриш смог встретиться только с несколькими военными из того первоочередного списка, который мы подали с требованием посетить и поддержать наших ребят. Из положительного - впервые за все эти годы ему дали возможность пообщаться с нашими ребятами один на один, без тюремщиков и "представителей», это действительно важно, и я это приветствую", - заявила Геращенко.

Также она подчеркнула: "Негатив, и то, что больше всего тревожит: допустили Фриша к менее чем половине из нашего списка (точную информацию по фамилиям будем иметь позже)".

"Особенно тревожная ситуация с оккупированным Луганском. Там несколько украинских военных - в полной изоляции. Это еще и еще раз наводит на мысль, что их пытают, поэтому и прячут. Также мы просила посла добиваться от оккупационных властей обеспечения права на звонок и письма незаконно удерживаемым. Есть ли результаты - будем знать уже скоро", - отметила Геращенко.

"Мы приветствуем визит посла Фриша на оккупированный Донбасс и отстаиваем позицию, что международные организации и их представители должны, обязаны занять более активную позицию по освобождению заложников и допуску к незаконно удерживаемым МККК. Неправильно, когда такой доступ дается раз в год и с такими боями в Минске", - отметила она.

Как сообщалось, по итогам заседания ТКГ 5 сентября стало известно, что Фриш намерен встретиться с украинскими заложниками в оккупированных районах Донбасса 6-12 сентября. Украинская сторона на переговорах в Минске призвала Фриша в сентябре посетить всех украинских военных заложников на Донбассе.

Сегодня, 11 сентября, стало известно, что координатор ОБСЕ Фриш посетил шестерых украинских заложников в оккупированном Донецке. "Некоторых из них я уже видел раньше, с другими я никогда не встречался. Мы имели очень открытый разговор и обмен мнениями со всеми шестью лицами", - сказал координатор ОБСЕ, отметив, что общался с заложниками один, в отсутствие третьих лиц.

Также он сообщил, что намерен посетить других заложников в других местах содержания.

Кроме того, Фриш утверждает, что условия содержания украинских заложников в следственном изоляторе, который он посетил, отвечают "должному уровню".

"У меня нет оснований полагать, что в прошлом к ним относились ненадлежащим образом", - заявил он.