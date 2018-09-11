Порошенко провел встречу с послом США: о чем говорили

Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в получении права иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.

Об этом шла речь на встрече президента Украины Петра Порошенко с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью нашей украинской идентичности.

"Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией и законом о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высокий уровень толерантности, которая царит в украинском обществе", - отметил президент.

Он ознакомил посла с шагами, которые осуществляются на пути создания единой Украинской автокефальной православной церкви.

Порошенко поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

В свою очередь, посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и в праве иметь единую Украинскую автокефальную православную церковь.