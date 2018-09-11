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КС отказался слушать дело о конституционности избрания Денисовой

Людмила Денисова
21:37 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: КС отказал в рассмотрении требования нардепов признать неконституционным постановление ВР о назначении Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека.

Конституционный Суд отказался рассматривать конституционность избрания Людмилы Денисовой уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Об этом говорится в постановлении Большой Палаты Суда, принятом 29 августа, сообщает Украинская правда.

Суд отказал в открытии конституционного производства из-за "непринадлежности к полномочиям Конституционного Суда Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении, несоответствие конституционного представления требованиям, предусмотренных Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".

Как известно, в мае 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционным постановление Верховной Рады о назначении Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека.

По словам истцов, при назначении омбудсмена были нарушены несколько регламентных процедур, в частности, процедура тайного голосования.

Ранее в НАПК сообщили, что Денисова как народный депутат 15 марта, несмотря на "конфликт интересов", участвовала в обсуждении и в голосовании в парламенте за повестку дня относительно назначения ее на должностьуполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Новости Украины, Конституционный Суд, Людмила Денисова, Омбудсмен, Права человека, Уполномоченный.
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