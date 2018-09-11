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Статистику подозреваемых НАБУ за август возглавляют судьи

НАБУ
22:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пресс-служба НАБУ опубликовала статистику коррупционных расследований правонарушений за август 2019 года.

Большинство лиц, которые в августе получили статус подозреваемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений, являются судьями.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"На протяжении прошлого месяца статус подозреваемых получили ряд судей, разоблаченных на коррупции, в частности один из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, который, по данным следствия, взял неправомерную выгоду в размере 5 тыс. евро в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего по хозяйственному делу о банкротстве предприятия, и.о. председателя одного из судов Винниччины, который, как установило следствие, получил 20 тыс. грн неправомерной выгоды за принятие судейского решения о закрытии административного производства в отношении жителя области, судья одного из районных судов Луганской области, который, по версии следствия, извлек неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн за непривлечение гражданина к административной ответственности, судья одного из районных судов Киевской области, который, по мнению детективов, извлек неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности, судья Апелляционного суда Черкасской области, задержанный сразу после получения от местного жителя неправомерной выгоды в размере 30 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В целом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют 644 уголовных производств. О подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений уведомлено 161 лицо.

Кроме того, отмечают в НАБУ, в августе уведомлен о завершении досудебного расследования и открыты материалы для ознакомления судьи Барышевского районного суда Киевской области, подозреваемый в получении 2500 долл США в обмен на принятие им решения по гражданскому делу об обеспечении иска.

По состоянию на конец августа в судах находится 155 дел от НАБУ и САП.

Статус обвиняемых в них имеют 244 лица. Так, в прошлом месяце детективы завершили расследование, а прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области, которая приняла решение в пользу частного предприятия-участника схемы по разворовыванию газа ПАО "Укргаздобыча", - ч.2 ст.364 и ч.1 ст.375 УК Украины, председателя одного из городских судов Донецкой области - ч.3 ст.368 УК Украины, судьи Окружного административного суда города Киева - ч.3 ст.368 КК Украины; судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровск - ч.4 ст.368 УК Украины.

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Новости Украины, НАБУ, Правонарушения, Статистика, Судьи.
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