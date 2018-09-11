Ирина Луценко: Закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО можно без референдума

Для внесения изменений в Конституцию относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз и НАТО необходимо двухуровневое голосование в парламенте, однако не всенародное голосование на референдуме.

Об этом заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала".

“Очень много оппозиционных фракций, в частности, Опоблок и "Батькивщина", заявляют, что для этих изменения в Конституцию необходим референдум. Отмечу, что в ст. 156 Конституции уже сказано: если будут вноситься изменения в первій, третий и тринадцатый разделы, то именно эти разделы предполагают референдум. Президентом вносятся изменения в Преамбулу (не в первый раздел) и в восьмой раздел. Внесение изменений в эти разделы не предполагает проведения референдума”, - пояснила Луценко.

В то же время она уточнила, что такие изменения требуют двухуровневого голосования: “226 голосов на одной сессии, чтобы отправить в Конституционный суд, который посмотрит, соответствуют ли эти изменения тем нормам, которые уже есть в Конституции. Если соответствуют, тогда 300 голосов должно быть проголосовано. То есть, никакой референдум не нужен для того, чтобы проголосовать за изменения, предлагаемые Президентом”.

Представитель Президента добавила, что, вероятнее всего, в сессионный зал этот документ попадет уже в четверг.

“Скорее всего, этот законопроект будет поставлен на четверг. Он должен пройти до того четыре комитета: европейской интеграции и национальной безопасности уже прошел, еще комитет Князевича (правовой политики и правосудия - ред.) и антикоррупционный. На следующей неделе в среду документ будет поставлен в комитете, поэтому я уверена, что на четверг мы можем выносить его в первом чтении”, - прокомментировала Луценко.

Верховная Рада намерена 20 сентября рассмотреть в первом чтении изменения к Конституции относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз и НАТО. В первом чтении необходима будет поддержка простого большинства народных депутатов - минимум 226 голосов, а дальше - конституционного большинства в 300 голосов.

Президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 об изменениях к Конституции относительно стратегического курса на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.