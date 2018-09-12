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Волкер отреагировал на объявленные "выборы" на Донбассе

Донбасс
10:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112 Украина

Новости Украины: Организация выборов в "ДНР" и "ЛНР" нелегитимна, так как по Минским соглашениям эти образования должны исчезнуть.

Организация выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" нелегитимна, так как исходя из Минских соглашений, эти территориальные единицы не должны существовать, а вместо них должны быть выбраны мэры и главы областных администраций после достижения безопасности в данном регионе, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Вы не можете проводить выборы в зоне, в которой нет базовой безопасности. Помимо этого, территориальные единицы, о которых мы говорим, так называемые "Донецкая и Луганская народные республики", не имеют будущего в рамках Минских соглашений, у них нет места в украинском конституционном порядке", – сказал К.Волкер в интервью DW, опубликованном в среду, отвечая на вопрос, является ли нарушение Минских соглашений подготовка к выборам властями "ДНР".

Спецпредставитель США отметил, что по логике Минских соглашений "эти образования должны исчезнуть".

"Так что организация выборов – нелегитимное действие само по себе, во-первых, из-за вопросов к безопасности, но и потому, что эти территориальные единицы не должны существовать. Когда появится безопасность, должны проводиться выборы мэра и глав областных администраций и так далее", - подчеркнул К.Волкер.

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Отвечая на вопрос, зашли ли в тупик переговоры в "Нормандском формате" после убийства в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко, о чем ранее заявляла Москва, спецпредставитель США сказал: "До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой. Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но, тем не менее, мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам - ред.)".

Вместе с тем он отметил, что российская сторона не готова к каким-либо действиям, и "в этом проблема".

"Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории. Я думаю, что россияне, судя по всему, решили, что в настоящий момент не будут предпринимать новых попыток мирного урегулирования, а будут ждать результатов выборов в Украине в следующем году. В результате мы не видим ничего нового, кроме постоянных обвинений в адрес других и ухода от переговоров", – рассказал К.Волкер.

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Новости Украины, Выборы, ДНР, Донбасс, Курт Волкер, ЛНР, Минские договоренности.
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