Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4478919-v-pyatnitsu-kabmin-mozhet-prinyat-proekt-byudzheta.html
В пятницу Кабмин может принять проект бюджета
Новости Украины: Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что проект Госбюджета 2019 г. планируют принять в пятницу.
Кабинет министров Украины ориентировочно в пятницу планирует принять проект Государственного бюджета на 2019 год, после чего он будет передан в Верховную Раду. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.
"Мы будем принимать где-то в пятницу (14 сентября) на заседании Кабмина. Я думаю, что мы вовремя, до 15 сентября, проект бюджета передадим в Верховную Раду", - сказал он.
Ранее СНБО принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. Так, в правительстве предложили увеличить оборонный бюджет на 2019 года на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн.
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