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В пятницу Кабмин может принять проект бюджета

Бюджет
13:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что проект Госбюджета 2019 г. планируют принять в пятницу.

Кабинет министров Украины ориентировочно в пятницу планирует принять проект Государственного бюджета на 2019 год, после чего он будет передан в Верховную Раду. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Мы будем принимать где-то в пятницу (14 сентября) на заседании Кабмина. Я думаю, что мы вовремя, до 15 сентября, проект бюджета передадим в Верховную Раду", - сказал он.

Ранее СНБО принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. Так, в правительстве предложили увеличить оборонный бюджет на 2019 года на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн.

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Новости Украины, Верховная Рада, Госбюджет, Игорь Насалик, Кабмин, Украина.
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