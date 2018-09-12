В пятницу Кабмин может принять проект бюджета

Кабинет министров Украины ориентировочно в пятницу планирует принять проект Государственного бюджета на 2019 год, после чего он будет передан в Верховную Раду. Об этом сегодня сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Мы будем принимать где-то в пятницу (14 сентября) на заседании Кабмина. Я думаю, что мы вовремя, до 15 сентября, проект бюджета передадим в Верховную Раду", - сказал он.

Ранее СНБО принял основные параметры оборонного бюджета на 2019 год. Так, в правительстве предложили увеличить оборонный бюджет на 2019 года на 23 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 201 млрд грн.