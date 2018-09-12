Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко

Общественный защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что сейчас важно разблокировать процесс обмена заключенными между Россией и Украиной, при этом можно рассматривать разные варианты обмена. Об этом сообщил Фейгин.

"Нужно признать, что в данный момент политические переговоры по поводу обмена Сущенко и других украинских политзаключенных приостановились вовсе. Неэффективным в данный момент оказывается и международное давление на Москву. Кремль не хочет своими решениями усиливать на политическом поле Украины неприемлемую для него фигуру, то есть действующего Президента. Но с другой стороны, Москва сейчас оказалась в тяжелом международном положении. И может быть, для некоторого улучшения имиджа, российское руководство все же решится на какие-то обмены", - считает Фейгин.

Так, по его мнению, "можно было бы говорить об обмене Романа Сущенко на Станислава Ежова, бывшего переводчика из аппарата правительства Украины, обвиняемого в шпионаже".

Как сообщалось, во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 лет колонии строгого режима. Жалоба на принятый приговор была подана 5 июня. В среду, 12 сентября, Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения. Таким образом, апелляция защиты отклонена в полном объеме.

3 сентября Голосеевский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей до 1 ноября бывшему заместителю руководителя протокола Премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчику Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене.

20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили Ежова, заявив, что его завербовали российские спецслужбы во время его продолжительной командировки за рубежом. По данным спецслужбы, чиновник собирал служебную информацию Кабинета министров Украины, в частности относительно заграничных поездок и переговоров Премьер-министра, которую затем по электронной почте пересылал представителям российской спецслужбы. 21 декабря 2017 года Ежову объявлено подозрение в совершении государственной измены. Его взяли под стражу без права на залог.