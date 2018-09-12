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США готовы помочь Украине в имплементации Томоса

Андрей Парубий
20:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий заявил, что Россия будет использовать религиозный вопрос для влияния на парламентские и президентские выборы в Украине.

США готовы помочь Украине в имплементации томоса об автокефалии Украинской православной церкви после принятия решения о его предоставлении. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом заявил посол по особым поручениям по международным вопросам религиозной свободы Государственного департамента США Сэм Браунбек на встрече с председателем ВРУ Андреем Парубием.

Спикер, в частности, отметил, что Россия использует религиозный вопрос как инструмент для агрессии против Украины. По его словам, "сама идея" русского мира "начала проводиться через храмы Московского патриархата".

"Путинская пропаганда использует очень много ценностей свободного мира для ударов по нему же, и вне сомнения, Путин будет использовать религиозный вопрос для воздействия и на парламентские, и на президентские выборы в Украине", - убежден Парубий.

Он подчеркнул, что создание автокефальной Украинской православной церкви - это вопрос не только религиозный, но и вопрос национальной безопасности. В свою очередь, Браунбек отметил, что "перед Украиной стоит большая задача - вопрос автокефалии Украинской поместной православной церкви".

"На этапе принятия решения о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви мы не вмешиваемся. Но если такое решение будет принято, мы его поддержим, и если можем быть полезными на этапе его имплементации, мы будем рады помочь", - заверил посол.

Председатель ВР выразил надежду, что православная церковь в Украине получит положительное решение по томосу уже в этом году.

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Новости Украины, Автокефалия УПЦ, Андрей Парубий, Россия, США, Томос.
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