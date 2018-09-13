Польша поддерживает территориальную целостность Украины

Намерение пророссийских террористов провести локальные выборы на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября вызывает осуждение.

В этом контексте Варшава подтверждает свою поддержку территориальной целостности Украины, говорится в заявлении МИД Польши.

"Намерение проведения российскими сепаратистами локальных выборов в оккупированной части Донбасса 11 ноября противоречит Минским договоренностям и заслуживает решительного осуждения", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что это является очередным примером отсутствия свободы в отношении реального занятости в реализацию договоренностей со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия.

МИД Польши отмечает, что в этом контексте особенно важно "еще громче засвидетельствовать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Как сообщалось, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября "выборы". В связи с решением так называемых "парламентов" террористических "ЛНР" и "ДНР", будут выбирать как главарей, так и "депутатов".

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые внеочередные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.