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Правительство против закрытия сообщения с РФ

Железная дорога
10:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Кабмине нет единодушия по поводу предложения Владимира Омеляна полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Мининфраструктуры не имеет единодушной поддержки правительства относительно закрытия железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

"Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из той позиции, что такое сообщение должно быть остановлено. Даже исходя из той ситуации, что война, что морально-этически ездить в страну-агрессор, которая убивает твоих соотечественников — это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", — сказал В. Омелян.

Он добавил, что хочет, чтобы правительство приняло такое решение, однако когда именно оно может быть принято пока не известно. "У нас есть своя позиция, она обсуждается", — уточнил министр. также В. Омелян утверждает, что Украина, в частности "Укрзализныця", не понесет убытки от закрытия пассажирского сообщения с РФ, поскольку эти поезда будут использоваться во внутреннем сообщении и сообщении с ЕС.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Железная дорога, Кабмин, Россия, Украина.
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