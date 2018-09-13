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НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении

Владимир Омелян
10:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в четверг, 13 сентября, министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн", - сказано в сообщении НАБУ.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в свою электронную декларацию.

"Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году – более 8.024 млн грн", – проинформировали в НАБУ,

В Бюро подчеркивают, что е-декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании. Также не отражены в электронной декларации чиновника 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком. Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ сообщили, что расследование приведенных фактов детективы Бюро осуществляют с мая 2017 года.

Сам министр экономики уже прокомментировал данное сообщение у себя в Facebook.

Как сообщалось, детективы НАБУ в ноябре 2017 год проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных В.Омеляном. Отмечалось, что о подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось.

В ходе досудебного расследования НАБУ установило, что, начиная с 10 декабря 2016 года, министр инфраструктуры, его супруга и сын проживали в доме, который по праву частной собственности с 27 сентября 2016 года принадлежит двоюродной племяннице супруги. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн грн.

Детектив НАБУ указал, что, по информации Государственной фискальной службы Украины доходы, которые бы позволили двоюродной племяннице супруги министра купить указанный дом, последняя не получала.

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Новости Украины, SAP, Владимир Омелян, Мининфраструктуры, НАБУ.
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