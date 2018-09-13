"Оппоблок" требует вернуть воду в Крым

В "Оппоблоке" заявили, что министр иностранных дел Павел Климкин должен "понести ответственность" за свои слова о поставках воды в Крым. Партия потребовала его отставки, а также немедленно вернуть воду на аннексированный полуостров. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте партии. В "Оппозиционном блоке" считают, что государственный чиновник, который "открыто призывает нарушить нормы международного права, и обязывает ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид". Также в партии обвинили власти в том, что, ограничивая доступ к пресной воде, они создают риски для жизни и здоровья крымчан и усиливают угрозы экологической безопасности для всего юга Украины. В партии требуют прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым.

"В сложившихся условиях мы требуем от нынешней власти прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым. Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины", - заявили в "Оппоблоке". 12 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в аннексированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России. "... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", - подчеркнул он.