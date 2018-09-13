Венгерский уполномоченный "по Закарпатью": Украину интересует комплекс полномочий

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что для Украины важно не только название должности венгерского уполномоченного "по Закарпатью", но и комплекс его полномочий.

"Я рада, что были сигналы относительно того, что нас услышали. Пока не видела переименованной должности этого представителя. Хотела бы обратить внимание, что для нас важно не только название должности, но и тот комплекс полномочий, который для него предусмотрен", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после брифинга по результатам заседания Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины в четверг в Киеве.

И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина четко формулирует перед собой задачи, отстаивает свой национальный и государственный интерес, включая интересы национальных меньшинств.

"Будем со своей стороны и с Венгрией, и со всеми странами-членами Альянса, для того, чтобы доказывать свою позицию. И мы имеем понимание наших аргументов и позиций со стороны других стран Альянса", - добавила она, отвечая на вопрос о дальнейших действиях в контексте блокирования Венгрией сближения Украины и НАТО.

В то же время, вице-премьер подчеркнула, что Украина будет следовать своим обязательствам, в частности, по имплементации языковых норм закона "Об образовании".

Как сообщалось, 31 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что разговаривал со своим венгерском коллегой Петером Сиярто, по итогам беседы венгерская сторона должна поменять название своего уполномоченного "по Закарпатью".

В начале августа замглавы МИД Украины Василий Боднар агентству заявил, что Киев может призвать международных партнеров вмешаться в ситуацию с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и не исключает запрета на въезд Иштвану Греже, который занимает этот пост, если Будапешт не изменит название должности и не предоставит разъяснений.