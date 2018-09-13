Депутаты предложили продлить срок льготной автономизации медучреждений

Депутаты предлагают продлить срок упрощенной процедуры реорганизации коммунальных медучреждений из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия (автономизации) для их вхождения в медреформу до конца 2019 года.

Соответствующий законопроект №9075 зарегистрировали депутаты Ирина Сысоенко, Константин Ярынич, Алексей Кириченко и Андрей Шипко.

На своей странице в сети Фейсбук И.Сысоенко напомнила, что законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" предусмотрено поэтапное до 1 января 2020 внедрения новой модели финансирования в учреждениях здравоохранения - казенных и коммунальных некоммерческих предприятиях.

И.Сысоенко отметила успешный опыт автономизированных учреждений здравоохранения первичного звена, которые получили намного больше финансирования государственного бюджета по заключенным договорам с НСЗУ, чем по медицинской субвенции.

Как сообщалось, действующее законодательство предусматривает упрощенную процедуру автономизации медицинских учреждений сроком до конца 2018 года.