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Депутаты предложили продлить срок льготной автономизации медучреждений

Срок льготной автономизации медучреждений
16:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Сысоенко считает, что целесообразно продление срока упрощенной процедуры реорганизации, уменьшает прохождения всех бюрократических процедур

Депутаты предлагают продлить срок упрощенной процедуры реорганизации коммунальных медучреждений из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия (автономизации) для их вхождения в медреформу до конца 2019 года.

Соответствующий законопроект №9075 зарегистрировали депутаты Ирина Сысоенко, Константин Ярынич, Алексей Кириченко и Андрей Шипко.

На своей странице в сети Фейсбук И.Сысоенко напомнила, что законом "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" предусмотрено поэтапное до 1 января 2020 внедрения новой модели финансирования в учреждениях здравоохранения - казенных и коммунальных некоммерческих предприятиях.

 

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И.Сысоенко отметила успешный опыт автономизированных учреждений здравоохранения первичного звена, которые получили намного больше финансирования государственного бюджета по заключенным договорам с НСЗУ, чем по медицинской субвенции.

Как сообщалось, действующее законодательство предусматривает упрощенную процедуру автономизации медицинских учреждений сроком до конца 2018 года.

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Новости Украины, Автономизация медучреждений, Ирина Сысоенко, Медучриждения, Срок льготной автономизации медучреждений, Украина.
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