Курс на ЕС и НАТО: Климпуш-Цинцадзе рассказала, зачем изменили Конституцию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что изменения в Конституцию относительно курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО) направлены на ускорение реформ и изменений, необходимых для достижения этих целей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявила сегодня в Киеве во время совместного брифинга с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом.

"Изменения в Конституцию, которые закрепляют наши стратегические цели относительно членства в ЕС и НАТО, они делаются не для какого-то внешнего ускорения достижения наших целей, а именно для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов: и законодательной, и исполнительной ветвей власти, для того, чтобы максимально быстро реализовывать те задачи реформирования страны, которые позволят нам быть соизмеримыми - и с точки зрения достижений критериев демократического государства или обеспечения прав человека, или действительно иметь систему судопроизводства, которая соизмерима со странами-членами Альянса", - сказала она.

Также Климпуш-Цинцадзе напомнила, что для того чтобы быть членом НАТО, необходимо соответствовать набору требований к демократической, экономически развитой, экономически либеральной и способной стране.